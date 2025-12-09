Rabiater Fußballfan verletzte Polizist schwer

Wilde Szenen spielten sich rund um das Bundesligaspiel der WSG Wattens gegen den SCR Altach am Sonntag in Innsbruck ab. Die Polizei meldet mehrere Zwischenfälle. Der folgenschwerste war eine Attacke auf einen Polizeibeamten.
Sachbeschädigung, Diebstahl, schwere Körperverletzungen – die Reihe der Vorwürfe rund um das Fußballspiel am Sonntag in Innsbruck ist lange. Laut Polizei war es beim Fanmarsch vom Hauptbahnhof zum Tivoli zu Sachbeschädigungen an einer Brücke gekommen. Nach dem Spiel ging es offenbar munter weiter. Dabei standen die Ordnungshüter im Visier von rabiaten Fußballfans.
Mit der Faust ins Gesicht
So verletzte laut Ermittlern ein Schweizer (33) einen Polizeibeamten schwer. Der 33-Jährige soll dem Polizisten mit der Faust mitten ins Gesicht geschlagen haben. Einem anderen Beamten wurde die Kopfbedeckung gestohlen. Auch ein unbeteiligter Passant am Bahnhof Innsbruck geriet zwischen die Fronten. Ein 14-Jähriger schlug diesem ebenfalls mit der Faust ins Gesicht.
