Rabiater Fußballfan verletzte Polizist schwer

Mit der Faust ins Gesicht

So verletzte laut Ermittlern ein Schweizer (33) einen Polizeibeamten schwer. Der 33-Jährige soll dem Polizisten mit der Faust mitten ins Gesicht geschlagen haben. Einem anderen Beamten wurde die Kopfbedeckung gestohlen. Auch ein unbeteiligter Passant am Bahnhof Innsbruck geriet zwischen die Fronten. Ein 14-Jähriger schlug diesem ebenfalls mit der Faust ins Gesicht.