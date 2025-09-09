Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Die Kirche als WhatsApp-Gruppe

Kolumnen
09.09.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare


Die Heerschar der Heiligen ist nunmehr also um einen Namen reicher: Der amerikanische Papst hat den im Jahre 2006 verstorbenen Carlo Acutis, einen damals 15-jährigen Computer-affinen Jugendlichen, heiliggesprochen.

EINERSEITS wird allenthalben berichtet, dass der junge Mailänder, der an einer besonders aggressiven Form von Leukämie verstarb, zeitlebens herzlich, mitfühlend und eben auch besonders fromm gewesen sei. Er wäre täglich in den Gottesdienst gegangen und habe auch eine Internet-Liste über Hostien-Wunder erstellt. Und überdies seien durch ihn zwei Wunderheilungen – Voraussetzungen für eine Heiligsprechung – verbürgt.

ANDERERSEITS hört man, dass die Belege für diese Wunderheilungen vorwiegend von seiner Mutter kämen. Und die eine oder andere kritische Stimme stellt die Frage, ob die PR-Abteilung des Vatikans nicht in erster Linie einen jungen, dem digitalen Zeitalter entsprechenden Heiligen, also einen „Influencer Gottes“ haben wollte, um sich ein modernes Image zu geben.

Die Zeiten jedenfalls, als die Heiligen der katholischen Kirche als Märtyrer für ihren Glauben gekreuzigt oder von Löwen in der Arena zerfleischt werden mussten, um zur Rechten Gottes sitzen zu dürfen, sind offenbar vorbei. Heute reicht für die Heiligmäßigkeit offenbar eine Reihe von frommen Postings. Hoffen wir nur, dass die Kirche sich nicht insgesamt in eine WhatsApp-Gruppe umwandelt.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.796 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
151.962 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.372 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1956 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1836 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1673 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Die Kirche als WhatsApp-Gruppe
„Krone“-Kommentar
Rechtsaußen im Höhenflug
„Krone“-Kommentar
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
„Krone“-Gastkommentar
Zurück zur Neutralität
„Krone“-Kommentar
Nur die Schwäche der Regierung ist Kickls Stärke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf