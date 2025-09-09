Die Kirche als WhatsApp-Gruppe

ANDERERSEITS hört man, dass die Belege für diese Wunderheilungen vorwiegend von seiner Mutter kämen. Und die eine oder andere kritische Stimme stellt die Frage, ob die PR-Abteilung des Vatikans nicht in erster Linie einen jungen, dem digitalen Zeitalter entsprechenden Heiligen, also einen „Influencer Gottes“ haben wollte, um sich ein modernes Image zu geben.