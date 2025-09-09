Freund und Feind/“Eher fader“ Kickl

Freund und Feind. TV-Interviews mit Herbert Kickl, die gibt es nicht alle Tage. „Man muss nicht vor jede Kamera rennen“, begründete er das am Montag im ORF-Sommergespräch, für das er sich doch vor die Kamera begab (was er heute übrigens auch auf krone.tv tun wird). Mehr als 700.000 Zuschauer lockte er vor den ORF-Schirm, die Resonanz ist laut. Auf krone.at zählte der Kommentar zum Kickl-Auftritt zu den meistgelesenen Beiträgen des gestrigen Tages, vor allem aber war er der meistkommentierte. In den mehr als 2000 Postings bleiben sich „Freund und Feind“ des Doch-nicht-Kanzlers nichts schuldig. Die Bandbreite reicht von „War wieder mal super vom Kickl. Meine Stimme hat er jetzt schon für sich gewonnen“ bis zu „Kickl gibt sich als der große Durchblicker, hat aber weit und breit keine Lösungsvorschläge zu bieten.“ Ja, als hätten wir es nicht eh schon gewusst: Der FPÖ-Vorsitzende polarisiert. Für die allermeisten Österreicher gilt: Man verehrt ihn oder lehnt ihn ab. Schwarz oder Weiß. Grautöne – die scheint es bei ihm nicht zu geben. So kann man allerdings kaum Bundeskanzler werden.