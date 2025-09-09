Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Freund und Feind/“Eher fader“ Kickl

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Freund und Feind. TV-Interviews mit Herbert Kickl, die gibt es nicht alle Tage. „Man muss nicht vor jede Kamera rennen“, begründete er das am Montag im ORF-Sommergespräch, für das er sich doch vor die Kamera begab (was er heute übrigens auch auf krone.tv tun wird). Mehr als 700.000 Zuschauer lockte er vor den ORF-Schirm, die Resonanz ist laut. Auf krone.at zählte der Kommentar zum Kickl-Auftritt zu den meistgelesenen Beiträgen des gestrigen Tages, vor allem aber war er der meistkommentierte. In den mehr als 2000 Postings bleiben sich „Freund und Feind“ des Doch-nicht-Kanzlers nichts schuldig. Die Bandbreite reicht von „War wieder mal super vom Kickl. Meine Stimme hat er jetzt schon für sich gewonnen“ bis zu „Kickl gibt sich als der große Durchblicker, hat aber weit und breit keine Lösungsvorschläge zu bieten.“ Ja, als hätten wir es nicht eh schon gewusst: Der FPÖ-Vorsitzende polarisiert. Für die allermeisten Österreicher gilt: Man verehrt ihn oder lehnt ihn ab. Schwarz oder Weiß. Grautöne – die scheint es bei ihm nicht zu geben. So kann man allerdings kaum Bundeskanzler werden.

0 Kommentare

„Eher fader“ Kickl. Was bleibt von den ORF-„Sommergesprächen“ in Erinnerung, das fragt sich heute in der „Krone“ Claus Pándi in einem Kommentar. Am ehesten, findet er, „das brombeerrote Sakko, mit dem der freundliche Fragensteller den Bundeskanzler zumindest farblich herausgefordert hat“. Eigentlich seien „alle Sommergespräche mit Belanglosigkeiten gestreckte Belangsendungen der Parteichefs“ gewesen. Auch Herbert Kickl sei da keine Ausnahme gewesen, „nicht einmal unterhaltsam war er, sondern eher fad“, schreibt Pándi. Er findet, dass es beruhigend wäre, „wenn da jemand wäre, der das Gefühl vermitteln könnte, eine Idee zu haben, wie die Republik durch diese Stürme kommt“. Das sind wohl zu hohe Erwartungen.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

LIVE
WM-Quali im Ticker
Österreich trifft – und kassiert sofort das 1:1
Es dürfe keine Tabus geben, sagt Staatssekretär Pröll. Das Plus bei den Beamten steht nun wieder ...
Lohnplus im Visier
Die Sparpläne bei den Pensionisten und Beamten
Das Einkommen einer Person hängt von ganz vielen Faktoren ab.
Krone Plus Logo
Große Österreich-Karte
Bestverdiener im Land: Hier ist die Kohle zu Hause
Das neue iPhone 17 Air ist nur 5,6 Millimeter dick.
Preise der Neuheiten
Nur 5,6 Millimeter: Apple enthüllt iPhone 17 Air
Phantom auf der Flucht
Messerattacke: „Dachten an Situation wie in Graz“
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.938 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
164.722 mal gelesen
Wien
Wien: Neun Monate altes Baby bei Teich abgelegt
121.787 mal gelesen
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2196 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1886 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1749 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Die Bilanz ist da
Titel verteidigt: Kickl wieder ORF-Quotenkönig
„Richtige Richtung“
Atomstreit mit UNO: Iran meldet neue Vereinbarung
Macron-Vertrauter
Nach Regierungssturz: Frankreich hat neuen Premier
Kennen Sie ihn noch?
Dieser Ex-Minister kehrt in „sein“ Ressort zurück
Lohnplus im Visier
Die Sparpläne bei den Pensionisten und Beamten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf