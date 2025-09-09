Vorteilswelt
„The Paper“-Premiere

Sabrina Impacciatore: Humor bewahrt vor Selbstmord

09.09.2025 16:50

Zwölf Jahre nach dem Ende von „The Office“ schlägt das Erfolgsrezept ein neues Kapitel auf: Ab 5. September zeigt Sky das Spinoff „The Paper“. Wie schon beim Original – das mit Steve Carell TV-Geschichte schrieb und über 30 Preise einheimste – bleibt man dem Mockumentary-Stil treu.

0 Kommentare
Porträt von Sasa Schwarzjirg
Sasa Schwarzjirg
