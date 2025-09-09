Männer verdienen im Schnitt bereits rund 4000 Euro

Die Wahrheit über Ihr Gehalt: Liegen Sie über dem Schnitt? Die „Krone“ präsentiert jetzt den großen Report mit den offiziellen Einkommens-Daten. Geklärt wird auch, um wie viel die Löhne und Gehälter im Vorjahr tatsächlich gestiegen sind und wie hoch die Differenz zwischen den Einkommen von Frauen und Männern wirklich ist. Interessant: Männer verdienen erstmals rund 4000 Euro brutto – und als Angestellte noch viel mehr.