Männer verdienen im Schnitt bereits rund 4000 Euro

Wie viel verdienen Arbeiter in Österreich pro Monat, wie viel im Vergleich dazu die Angestellten – und wie hoch ist ihr Plus zum Vorjahr? Wie groß sind die Unterschiede zwischen den Einkommen der Frauen und der Männer tatsächlich? „Krone“-Lesern liegen die neuesten offiziellen Zahlen vor.
Die Wahrheit über Ihr Gehalt: Liegen Sie über dem Schnitt? Die „Krone“ präsentiert jetzt den großen Report mit den offiziellen Einkommens-Daten. Geklärt wird auch, um wie viel die Löhne und Gehälter im Vorjahr tatsächlich gestiegen sind und wie hoch die Differenz zwischen den Einkommen von Frauen und Männern wirklich ist. Interessant: Männer verdienen erstmals rund 4000 Euro brutto – und als Angestellte noch viel mehr.
