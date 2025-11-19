Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hightech aus Kanada

Warum die Marke 7mesh die Rad-Szene aufmischt!

Radkrone
19.11.2025 11:16
Die „Radkrone“ hat die 7mesh-Ausrüstung mehrere Wochen lang ausgiebig getestet.
Die „Radkrone“ hat die 7mesh-Ausrüstung mehrere Wochen lang ausgiebig getestet.(Bild: Hannes Wallner)

Wenn im Radsport von Hightech gesprochen wird, denken vermutlich viele zuerst an Carbonrahmen oder ultraleichte Elektromotoren. Doch die eigentliche Revolution passiert oft dort, wo wir sie kaum vermuten: direkt auf der Haut. 7mesh, die kleine, aber international viel beachtete Marke aus Kanada, gilt mittlerweile als die Speerspitze moderner Radbekleidung – technisch, funktional und kompromisslos.

0 Kommentare

Die „Radkrone“ hat die 7mesh-Bekleidung nicht nur auf Trails oder bei einer November-Rundfahrt durch die Wachau ausprobiert, sondern auch mit 7mesh-Mitarbeiter Thomas Weiss gesprochen, der wie kaum ein anderer weiß, wie aus einem Stoff ein Produkt wird, das Radfahrer durch Sturm, Hitze und Höhenmeter begleitet.

Denn während viele Hersteller zuerst die Form designen und danach das Material suchen, läuft es laut Weiss bei 7mesh genau umgekehrt. „Am Anfang steht bei uns immer der Stoff. Denn jedes Material hat seine eigenen Eigenschaften – wasserdicht, winddicht, UV-schutzend, dehnbar oder extrem atmungsaktiv. Erst wenn klar ist, was das jeweilige Material kann, bauen wir daraus das Produkt“, erklärt Weiss.

Zitat Icon

Wir bei 7mesh wollen Radsportbekleidung für anspruchsvolle Abenteuer neu denken.

Thomas Weiss, 7mesh

Bild: zvg

Das ist ungewöhnlich – und extrem aufwendig. Die Kanadier machen die ersten Entwicklungsschritte im Haus selbst: Zeichnungen, 3D-Prototypen, Tests am realen Modell.

Eine Rad­hose etwa entsteht, weil ein Stoff so dehnbar und so stabil ist, dass er Kompression, UV-Schutz und Bewegungsfreiheit gleichzeitig liefert. Mountainbiker, Gravelbiker oder Rennradfahrer haben nämlich unterschiedliche Sitzhaltungen – also müssen die Schnitte angepasst werden. Manchmal reichen laut Weiss zwei oder drei Prototypen. Manchmal braucht es zehn oder mehr, bevor das Produkt in den Handel kommt. 

Die „Radkrone“ beim Novemberradeln in der Wachau und das kalt-nasse Wetter war ideal, um die ...
Die „Radkrone“ beim Novemberradeln in der Wachau und das kalt-nasse Wetter war ideal, um die 7mesh Radbekleidung auszuprobieren. Wirklich großartige Produkte.(Bild: Hannes Wallner)

Während andere Marken sich mit groß bezahlten Profi-Teams schmücken, setzt 7mesh außerdem bewusst auf eine andere Community: ambitionierte Freizeitfahrer, Bikepacker und Trail-Junkies. „Die kennen die Produkte, leben mit ihnen und bringen ehrliche Kritik“, sagt Weiss.

Form folgt Funktion – nicht Marketing
Natürlich nutzt auch 7mesh Gore-Tex – sogar in strategischer Partnerschaft. Aber sie machen etwas, das in der Branche selten ist: Sie gestalten das ganze Produkt um die neuen Membraneigenschaften herum.

Die Gore-Tex-Revolution der letzten Jahre – eine dünnere, leichtere, biologisch besser abbaubare Membran, an der der Gore-Konzern mit Greenpeace jahrelang gearbeitet hat – wurde von vielen Herstellern einfach „übergestülpt“. Gleicher Schnitt, gleicher Aufbau, neuer Stoff drauf.

7mesh hat es laut Weiss anders gemacht: Jacken wurden leichter, feiner, flexibler - fast 50 Prozent weniger Gewicht. Reißverschlüsse, Klettlösungen, Tapes, Saumkonstruktionen: alles wurde neu gedacht.

Die „Radkrone“ beim Testen der 7mesh Radbekleidung auf den Stift Göttweig Trails.
Die „Radkrone“ beim Testen der 7mesh Radbekleidung auf den Stift Göttweig Trails.(Bild: Hannes Wallner)

Das Ergebnis: Jacken, wie etwa die neue Guardian Collection, lassen sich kleiner verpacken, sind weniger steif und dennoch komplett wasserdicht.

Hightech beginnt manchmal an überraschenden Orten
Radhosenstoffe stammen laut Weiss oft aus der italienischen Badetextilindustrie – denn dort hat man gelernt, Materialien zu entwickeln, die nicht ausleiern, selbst wenn sie nass werden. Das Herzstück einer Radhose bleibt aber das Sitzpolster: entwickelt im italienischen Venetien, in einem kleinen Labor, das an eine alte Scheune erinnert – dort tüfteln Spezialisten an Schäumen, Garnbehandlungen und Druckverteilung. Ziel: maximaler Komfort ohne Windeleffekt, selbst bei 5 bis 8 Stunden im Sattel.

Weiss sagt: „Wer längere Touren plant, kommt ohne richtige Kleidung schnell in einen Bereich, der einfach nur unangenehm wird. Baumwolle speichert Wasser – und dann wird es schnell kalt, feucht und unbequem.“

Die nächsten Jahre werden radikal leichter
Japanische Stoffhersteller arbeiten bereits an Polyestergeweben, die ohne Elastan auskommen – und trotzdem dehnbar sind. Das reduziert Geruch, spart Gewicht und erhöht die Haltbarkeit.

Textilien sollen sich anfühlen wie eine zweite Haut, extrem isolierend, kaum spürbar. Das klassische Zwiebelprinzip bleibt – aber jede Lage wird laut dem 7mesh-Experten nur noch ein Zehntel dessen wiegen, was heute üblich ist.

Die Ausrüstung von 7mesh eignet sich perfekt zum Trailfahren.
Die Ausrüstung von 7mesh eignet sich perfekt zum Trailfahren.(Bild: Michael Overbeck)
Leicht, wasserdicht – die Guardian Collection von 7mesh
Leicht, wasserdicht – die Guardian Collection von 7mesh(Bild: Michael Overbeck)
Und die Ausrüstung kann auch leicht am Bike verstaut werden.
Und die Ausrüstung kann auch leicht am Bike verstaut werden.(Bild: Michael Overbeck)
Auch Helm-kompatibel ist die Guardian Collection.
Auch Helm-kompatibel ist die Guardian Collection.(Bild: Michael Overbeck)

Ganz einfach, weil Hersteller, wie eben 7mesh nichts dem Zufall überlassen – weder beim Stoff, noch bei der Form, noch beim Test. Weil sie keine Kompromisse machen. Und weil ihre Produkte nicht für Profis entwickelt werden, die dafür bezahlt werden – sondern für Menschen, die draußen wirklich unterwegs sind. Also, für alle, die im Sommer im Sattel schwitzen, im Winter frieren – und trotzdem keine Ausrede akzeptieren.

In Österreich sind die Produkte von 7mesh etwa bei Veletage, dem Salon für Radkultur in der Praterstraße 13 in Wien erhältlich – übrigens, ein sensationelles und wirklich sehenswertes Radsportfachgeschäft.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Die Missenanäwrterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent...
Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.875 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
212.039 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.964 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
762 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Radkrone
Hightech aus Kanada
Warum die Marke 7mesh die Rad-Szene aufmischt!
Radlwolf & Kurz helfen
Unterstützung für verunglückten Sportler
Ultracycling
Race Across Austria holt EM nach Österreich!
Für Lebenswerk geehrt
Herzensmensch konnte eine Million Euro erradeln
Neuer Fernradweg
Auf der Sonnenseite: Österreichs „Meridiem Trail“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf