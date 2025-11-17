Unterstützung für verunglückten Sportler

Eine Geste, die zu Herzen geht: Die beiden Paraolympioniken Wolfgang „Radlwolf“ Dabernig und Michael Kurz haben ihrem ehemaligen Radsportkollegen Sven Kristler (57) aus Kötschach finanziell unter die Arme gegriffen. Der Grund: Ein schwerer Arbeitsunfall veränderte Sven Kristlers Leben – doch nicht seinen unerschütterlichen Willen.
Im Jahr 2021 passierte es im Sägewerk: Kristler schnitt sich bei einem Arbeitsunfall den Vorfuss ab. Nur durch eine komplizierte, stundenlange Operation im Unfallkrankenhaus Klagenfurt konnte der Vorfuss wieder angenäht werden. Doch Aufgeben? Keine Option für Sven.
Nach nur neun Monaten war er wieder arbeitsfähig – und griff sogar wieder seine sportlichen Leidenschaften auf. Zuerst das Klettern, später – zwei Jahre nach dem Unfall – wagte er sich wieder auf die Skipiste.
Hilfe für neue Schuhe – und neue Freiheit
Mit der Spende seiner früheren Radkollegen möchte sich Kristler nun angepasste Ski- und Kletterschuhe leisten – dringend benötigte Ausrüstung, die ihm trotz körperlicher Einschränkungen ein sicheres Sporterlebnis ermöglicht.
Für Dabernig und Kurz war klar: „Sven lebt das Motto ‘Gib niemals auf‘ wie kaum ein anderer. Natürlich unterstützen wir ihn.“ Die beiden verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit: In den 1980ern zählte Kristler zu den ersten Radsportlern im Obergailtaler Sportclub – gemeinsam mit Radlwolf, Ossi Jochum und Kurt Strobl.
Die finanzielle Unterstützung stammt aus dem laufenden Charityprojekt „Bewegung für den guten Zweck“, das Dabernig und Kurz seit Jahren organisieren. Schon jetzt freut sich das gesamte Team auf die 11. Auflage am 6. September 2026, wenn es wieder von Kötschach hinauf zur Unteren Valentinalm geht – eine Veranstaltung, die jedes Mal hunderte Menschen für den guten Zweck in Bewegung bringt.
Spenden weiterhin möglich
Die Spendenkassa bleibt offen – jeder Beitrag zählt.
Bewegung für den guten Zweck
Wolfgang Dabernig
IBAN: AT38 2070 6045 0407 8694
„Ein riesiges Danke an alle Spenderinnen und Spender, die uns auch heuer, trotz des Ausfalls der Veranstaltung, wieder so großzügig unterstützt haben“, betonen Radlwolf und Michi Kurz.
Ein Beispiel, das zeigt: Kameradschaft endet nicht im Ziel – und echte Sportler halten zusammen, egal wie steil die Strecke wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.