Unterstützung für verunglückten Sportler

Im Jahr 2021 passierte es im Sägewerk: Kristler schnitt sich bei einem Arbeitsunfall den Vorfuss ab. Nur durch eine komplizierte, stundenlange Operation im Unfallkrankenhaus Klagenfurt konnte der Vorfuss wieder angenäht werden. Doch Aufgeben? Keine Option für Sven.

Nach nur neun Monaten war er wieder arbeitsfähig – und griff sogar wieder seine sportlichen Leidenschaften auf. Zuerst das Klettern, später – zwei Jahre nach dem Unfall – wagte er sich wieder auf die Skipiste.