Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ultracycling

Race Across Austria holt EM nach Österreich!

Radkrone
17.11.2025 09:58
Das Race Across Austria führt einmal von Nord nach Süd und von Ost nach West quer durch ...
Das Race Across Austria führt einmal von Nord nach Süd und von Ost nach West quer durch Österreich.(Bild: RACE ACROSS AUSTRIA Kovac Visuals)

Das härteste Radabenteuer Österreichs wird 2026 zur Bühne für Europas beste Ultracyclisten.

0 Kommentare

Österreich schreibt Radsportgeschichte: Das Race Across Austria (RACA) Ost nach West wird 2026 offizielles Austragungsrennen der Europameisterschaft im Unsupported Ultracycling! Damit erhält das noch junge Event – erst 2026 findet die dritte Ausgabe statt – eine der höchsten Auszeichnungen, die es in dieser Szene gibt.

„Unsere Freude ist kaum in Worte zu fassen“, sagt Organisator Steff Wagner, der gemeinsam mit seinem Team seit Jahren an einer Vision arbeitet: Ein Ultradistanzrennen, das Athleten alles abverlangt – und dabei vollkommen selbst unterstützt bleibt. „Es ist eine riesige Motivation, ein Event der Extraklasse auf die Beine zu stellen.“

1000 Kilometer. 16.000 Höhenmeter. Null Unterstützung.
Die Strecke des RACA Ost nach West 2026 ist legendär und gnadenlos zugleich: Von Nickelsdorf im Burgenland einmal quer über Österreich bis Feldkirch in Vorarlberg. Mehr als 1.000 Kilometer, rund 16.000 Höhenmeter, einsame Nächte, steile Anstiege, Wind, Wetter – und kein Teamwagen, der hilft. 

2024 siegte die Schweizerin Bianca Fach beim RACA Ost nach West.
2024 siegte die Schweizerin Bianca Fach beim RACA Ost nach West.(Bild: RACE ACROSS AUSTRIA Kovac Visuals)

Unsupported bedeutet: Jede Fahrerin, jeder Fahrer ist komplett auf sich allein gestellt. Verpflegung, Ruhepausen, Reparaturen – alles muss unterwegs selbst organisiert werden.

Wagner: „Hier messen sich die besten Ultrafahrer – aber auch ambitionierte Hobbyradler stellen sich ihrem persönlichen Abenteuer. Alle, die diese Challenge annehmen, sind schon jetzt unsere RACA-Heroes.“

Damit nicht nur Profis starten können, wurden die Zeitlimits bewusst so gestaltet, dass auch ambitionierte Abenteurer realistische Chancen haben, die epische Ost-West-Querung zu schaffen.

Mit der EM-Vergabe erhält das RACA 2026 internationale Strahlkraft:
Die Sieger werden nicht nur als RACA-Champions gefeiert, sondern auch als WUCA-Europameiste 2026.

Ein gewaltiger Meilenstein für das junge, österreichische Ultraradrennen – und ein starkes Zeichen der World Ultracycling Association (WUCA), die den Spirit des Unsupported Ultracycling hier bestens aufgehoben sieht.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Die Missenanäwrterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent...
Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Radkrone
Radlwolf & Kurz helfen
Unterstützung für verunglückten Sportler
Ultracycling
Race Across Austria holt EM nach Österreich!
Neuer Fernradweg
Auf der Sonnenseite: Österreichs „Meridiem Trail“
Wo Mönche radeln:
Stift Göttweig-Trails: Paradies für Mountainbiker
Red Bull Rampage
Freerider Clemens Kaudela über Mut und Wahnsinn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf