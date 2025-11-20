Novemberradeln: Eine feucht-kalte Donau-Runde!

7mesh Guardian-Linie – gemacht für Herbsttage

Und die Kälte? Ja, die spürt man. Aber damit es nicht bei kalten Fingern bleibt, braucht es die richtige Ausrüstung – und zwar jene, die speziell für Radfahrer und für solche Tage gemacht ist. Kleidung, die nicht nur warm und trocken hält, sondern dank reflektierender Elemente auch sichtbar macht.