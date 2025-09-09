Schraube für Schraube gegen heimische Job-Krise

„Zeiten der Sinnlos-Kurse beim AMS sind vorbei“

Beim Lokalaugenschein der „Krone“ zeigt sich: Das ist keine Beschäftigungstherapie. AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern bringt es auf den Punkt: „Die Ausbildung ist kein Spaziergang. Wer glaubt, es gibt beim AMS noch Kurse zum Absitzen, der irrt gewaltig. Hier wird geschuftet – und am Ende wartet dann ein guter Job mit Perspektive.“