Nottingham trennt sich von Trainer Espirito Santo

Der englische Premier-League-Klub Nottingham Forest hat sich „wegen jüngster Umstände“ von Cheftrainer Nuno Espirito Santo getrennt. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 51-Jährige war im Dezember 2023 zum Meistercup-Sieger 1979 und 1980 gekommen, hatte die Liga gehalten und den Klub 2024/25 auf Rang sieben sowie in die Europa League geführt.
Zuletzt hatte der Portugiese eingeräumt, dass die Beziehung zu Besitzer Evangelos Marinakis zerbrochen sei.
Der Vertrag von Espirito Santo war erst im Juni bis 2028 verlängert worden. In der Meisterschaft ist Nottingham nach drei Runden mit vier Punkten Zehnter, am Samstag geht es auswärts gegen Vizemeister Arsenal.
