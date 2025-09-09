Nottingham trennt sich von Trainer Espirito Santo

Der englische Premier-League-Klub Nottingham Forest hat sich „wegen jüngster Umstände“ von Cheftrainer Nuno Espirito Santo getrennt. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 51-Jährige war im Dezember 2023 zum Meistercup-Sieger 1979 und 1980 gekommen, hatte die Liga gehalten und den Klub 2024/25 auf Rang sieben sowie in die Europa League geführt.