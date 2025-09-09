Vorteilswelt
Materialtests laufen

Überflieger Tschofenig liebäugelt mit Hirscher-Ski

Kärnten
09.09.2025 06:29
Daniel Tschofenig könnte nächste Saison mit Van Deer springen, der Skimarke von Marcel Hirscher.
Daniel Tschofenig könnte nächste Saison mit Van Deer springen, der Skimarke von Marcel Hirscher.(Bild: GEPA)

Skisprung-Ass Daniel Tschofenig war am Wochenende in der Kärntner Heimat voll im Harley-Fieber. Im Training testet der Vorjahres-Champion Van Deer. Olympia hat er stets im Hinterkopf.

Macht Überflieger Daniel Tschofenig in der kommenden Saison gemeinsame Sache mit Marcel Hirschers? Gut möglich! Denn der 23-jährige Kärntner erwägt einen Wechsel von seiner bisherigen Skimarke „Augment“ zu Hirschers „Van Deer“-Brettln. Seit seiner Rückkehr ins Training vor zwei Wochen in Garmisch (nach einem Muskelfaserriss) testet er fleißig am Material.

