Bosniens Fußball-Ikone wäre fast in Wien gelandet

Vor dem Hit am Dienstag in der WM-Quali zwischen Gastgeber Bosnien und Österreich plauderte die „Krone“ in Zenica mit den Einheimischen über die Riesenbedeutung von Stürmer-Star Edin Dzeko. Der 39-Jährige, der von vielen als „Nationalheld“ gesehen wird, wäre beinahe bei der Austria gelandet.