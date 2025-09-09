Vorteilswelt
Superstar Edin Dzeko

Bosniens Fußball-Ikone wäre fast in Wien gelandet

Fußball International
09.09.2025 06:30
Stürmerstar Edin Dzeko
Stürmerstar Edin Dzeko(Bild: AP/Amel Emric)

Vor dem Hit am Dienstag in der WM-Quali zwischen Gastgeber Bosnien und Österreich plauderte die „Krone“ in Zenica mit den Einheimischen über die Riesenbedeutung von Stürmer-Star Edin Dzeko. Der 39-Jährige, der von vielen als „Nationalheld“ gesehen wird, wäre beinahe bei der Austria gelandet. 

Edin Dzeko im Trikot der Wiener Austria? Fast! 2007 wäre es beinahe passiert und nun im Sommer 2025 war der Sensationstransfer ebenfalls ein Thema! Bosniens mittlerweile 39-jähriger Nationalheld und seine Ehefrau Amra Silajdžić sind große Fans der österreichischen Hauptstadt, wollten sehr gerne ein Jahr in Wien verbringen.

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Folgen Sie uns auf