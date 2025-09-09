40.000 Euro für vorbildliche Tierschutzprojekte

Kaum ein gesellschaftliches Thema hat so an Bedeutung gewonnen wie das Tierwohl. Ob in der Landwirtschaft, in der Forschung oder im Alltag – die Frage, wie Tiere gehalten, behandelt und geschützt werden, prägt längst politische Debatten und private Entscheidungen. In diesem Umfeld vergibt die Forster-Steinberg-Stiftung bereits zum dritten Mal den gleichnamigen Tierschutzpreis. Dotiert ist er mit 40.000 Euro.