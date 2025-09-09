40.000 Euro für vorbildliche Tierschutzprojekte

Tierschutz geht uns alle an! Wer neue Wege findet, das Leben von Tieren zu verbessern, kann 2025 den Forster-Steinberg-Tierschutzpreis gewinnen. 40.000 Euro warten auf Projekte, die nicht nur gut gemeint, sondern wegweisend sind. Wer mitmachen kann und wie, erfahren Sie hier.
Kaum ein gesellschaftliches Thema hat so an Bedeutung gewonnen wie das Tierwohl. Ob in der Landwirtschaft, in der Forschung oder im Alltag – die Frage, wie Tiere gehalten, behandelt und geschützt werden, prägt längst politische Debatten und private Entscheidungen. In diesem Umfeld vergibt die Forster-Steinberg-Stiftung bereits zum dritten Mal den gleichnamigen Tierschutzpreis. Dotiert ist er mit 40.000 Euro.
Zwei Menschen, eine klare Mission
2019 von Eva und Franz Forster-Steinberg (†) gegründet, verfolgt die Stiftung ein Ziel: Tierschutz soll Teil einer verantwortungsvollen Gesellschaft werden. Als Leitbild dient das „One-Health-Konzept“, das die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt als Ganzes versteht.
Gesucht werden Projekte, die den Tierschutz sichtbar machen: von Ideen, die Tierversuche ersetzen, über Initiativen zur besseren Haltung von Heim- und Nutztieren bis zu kreativen Bildungsprojekten. Wissenschaftlich begleitet wird die Arbeit von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die auch in der Preisvergabe eine tragende Rolle spielt.
Wie wir mit Tieren umgehen, sagt immer auch etwas darüber aus, wie wir miteinander und mit unserer Umwelt umgehen.
Maggie Entenfellner, Tierschutzexpertin „Kronen Zeitung“
Bild: Katharina Lattermann
Wer sich bewerben kann
Teilnahmeberechtigt sind private Personen, Vereine, Tierhaltungs- und landwirtschaftliche Betriebe ebenso wie Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen – vorausgesetzt, sie sind in Österreich ansässig oder ihre Projekte wurden hier umgesetzt.
Eingereicht werden können sowohl Vorhaben, die bereits realisiert worden sind, als auch Pläne für die Zukunft. Das Kuratorium bewertet Einreichungen nach Originalität, Innovationsgehalt, Nachhaltigkeit, Vorbildwirkung und nachweisbarer Wirkung.
So reichen Sie Ihr Projekt ein
Bewerbungen können ausschließlich über die Website der Stiftung eingereicht werden: www.forstersteinbergstiftung.at. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2025. Die Preisverleihung ist für Februar 2026 geplant.
Kommentare
