Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt bewerben!

40.000 Euro für vorbildliche Tierschutzprojekte

Tierecke
09.09.2025 07:24
Wer Tierwohl fördert, wird belohnt!
Wer Tierwohl fördert, wird belohnt!(Bild: yura2087 - stock.adobe.com)

Tierschutz geht uns alle an! Wer neue Wege findet, das Leben von Tieren zu verbessern, kann 2025 den Forster-Steinberg-Tierschutzpreis gewinnen. 40.000 Euro warten auf Projekte, die nicht nur gut gemeint, sondern wegweisend sind. Wer mitmachen kann und wie, erfahren Sie hier.

0 Kommentare

Kaum ein gesellschaftliches Thema hat so an Bedeutung gewonnen wie das Tierwohl. Ob in der Landwirtschaft, in der Forschung oder im Alltag – die Frage, wie Tiere gehalten, behandelt und geschützt werden, prägt längst politische Debatten und private Entscheidungen. In diesem Umfeld vergibt die Forster-Steinberg-Stiftung bereits zum dritten Mal den gleichnamigen Tierschutzpreis. Dotiert ist er mit 40.000 Euro.

Zwei Menschen, eine klare Mission
2019 von Eva und Franz Forster-Steinberg (†) gegründet, verfolgt die Stiftung ein Ziel: Tierschutz soll Teil einer verantwortungsvollen Gesellschaft werden. Als Leitbild dient das „One-Health-Konzept“, das die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt als Ganzes versteht.

Gesucht werden Projekte, die den Tierschutz sichtbar machen: von Ideen, die Tierversuche ersetzen, über Initiativen zur besseren Haltung von Heim- und Nutztieren bis zu kreativen Bildungsprojekten. Wissenschaftlich begleitet wird die Arbeit von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die auch in der Preisvergabe eine tragende Rolle spielt.

Zitat Icon

Wie wir mit Tieren umgehen, sagt immer auch etwas darüber aus, wie wir miteinander und mit unserer Umwelt umgehen.

Maggie Entenfellner, Tierschutzexpertin „Kronen Zeitung“

Bild: Katharina Lattermann

Wer sich bewerben kann
Teilnahmeberechtigt sind private Personen, Vereine, Tierhaltungs- und landwirtschaftliche Betriebe ebenso wie Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen – vorausgesetzt, sie sind in Österreich ansässig oder ihre Projekte wurden hier umgesetzt.

Eingereicht werden können sowohl Vorhaben, die bereits realisiert worden sind, als auch Pläne für die Zukunft. Das Kuratorium bewertet Einreichungen nach Originalität, Innovationsgehalt, Nachhaltigkeit, Vorbildwirkung und nachweisbarer Wirkung. 

So reichen Sie Ihr Projekt ein
Bewerbungen können ausschließlich über die Website der Stiftung eingereicht werden: www.forstersteinbergstiftung.atDie Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2025. Die Preisverleihung ist für Februar 2026 geplant.

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Porträt von Tierecke
Tierecke
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.703 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.361 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
143.007 mal gelesen
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1798 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1566 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1179 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf