28-jährige Schwester von NBA-Profi erschossen

Eine Tragödie hat sich am Samstag für NBA-Profi Naz Reid abgespielt. Der Center der Minnesota Timberwolves trauert um seine große Schwester, nachdem diese mit mehreren Schusswunden tot in der Nähe des Eingangs ihres Wohnkomplexes in Jackson Township in New Jersey aufgefunden worden war.
Um 11 Uhr hatten BeamteToraya Reid entdeckt, bei dem Täter dürfte es sich um den 29-jährigen Lebensgefährten handeln. Der Mann war ohne Widerstand in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebrach worden.
Naz Reid mit seiner Schwester Toraya:
Naz Reid pflegte eine enge Bezihung zu seiner Schwerster, gegenüber dem Magazin „Minneapolis-St. Paul“ meinte der 26-Jährige einst: „Meine ältere Schwester ist super beschützerisch, sie behandelt uns, als wäre sie unsere Mutter. Da ich der einzige Junge war, haben alle immer auf mich geachtet, weil ich in einer anderen Stadt Basketball spielte. Also haben alle darauf geachtet, dass es mir gut ging.“
