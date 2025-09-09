Jedes Jahr Meister? „Wäre für Sturm vermessen!“

„Krone“: Herr Parensen, passend zum Schulstart – welche Note würden Sie sich selbst bezüglich Ihrer Aktivitäten auf dem Sommer-Transfermarkt geben?

Unabhängig von einer Note haben wir das meiste von dem, was wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen können. Wir haben frühzeitig neue Potenzialspieler in den Kader dazugenommen, die waren zu Beginn der Vorbereitung schon da. Dazu war auch geplant, dass wir den Kader in der Spitze verstärken. Das hat etwas länger gedauert, als geplant war, was damit zu tun hat, dass wir auch auf Transfererlöse angewiesen waren.