Vikings drehen Partie gegen Bears zum NFL-Auftakt

Die Minnesota Vikings haben ein scheinbar verloren geglaubtes Spiel mit drei Touchdowns im Schlussviertel noch gedreht und zum NFL-Saisonauftakt die Chicago Bears bezwungen. Der 22-jährige J.J. McCarthy führte die Vikings in seinem ersten Einsatz als Stamm-Quarterback zu einem 27:24 gegen den Divisions-Rivalen. Die Bears hatten die Partie bis zum 17:6 im dritten Viertel unter Kontrolle, ehe Touchdowns von Justin Jefferson, Aaron Jones und McCarthy alles auf den Kopf stellten.
„Es ist surreal“, sagte McCarthy, dem auch eine Interception unterlaufen war, die die Bears auf direktem Weg für einen eigenen Touchdown genutzt hatten. „Wir haben einfach Wege gefunden. Es ist das erste Spiel, es gibt viel, das wir besser machen müssen. Aber ich bin wirklich stolz darauf, wie wir reagiert haben.“
Erst tags zuvor hatten die Buffalo Bills mit drei Touchdowns und insgesamt 22 Punkten im Schlussviertel für ein sensationelles Comeback gesorgt und die Baltimore Ravens 41:40 bezwungen.
