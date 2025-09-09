Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg für Minnesota

Vikings drehen Partie gegen Bears zum NFL-Auftakt

US-Sport
09.09.2025 06:49
DIe Vikings konnten sich in Chicago durchsetzen.
DIe Vikings konnten sich in Chicago durchsetzen.(Bild: AFP/MICHAEL REAVES)

Die Minnesota Vikings haben ein scheinbar verloren geglaubtes Spiel mit drei Touchdowns im Schlussviertel noch gedreht und zum NFL-Saisonauftakt die Chicago Bears bezwungen. Der 22-jährige J.J. McCarthy führte die Vikings in seinem ersten Einsatz als Stamm-Quarterback zu einem 27:24 gegen den Divisions-Rivalen. Die Bears hatten die Partie bis zum 17:6 im dritten Viertel unter Kontrolle, ehe Touchdowns von Justin Jefferson, Aaron Jones und McCarthy alles auf den Kopf stellten.

0 Kommentare

„Es ist surreal“, sagte McCarthy, dem auch eine Interception unterlaufen war, die die Bears auf direktem Weg für einen eigenen Touchdown genutzt hatten. „Wir haben einfach Wege gefunden. Es ist das erste Spiel, es gibt viel, das wir besser machen müssen. Aber ich bin wirklich stolz darauf, wie wir reagiert haben.“

Erst tags zuvor hatten die Buffalo Bills mit drei Touchdowns und insgesamt 22 Punkten im Schlussviertel für ein sensationelles Comeback gesorgt und die Baltimore Ravens 41:40 bezwungen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.703 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.361 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
143.007 mal gelesen
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1798 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1566 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1179 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr US-Sport
Tragödie in New Jersey
28-jährige Schwester von NBA-Profi erschossen
Sieg für Minnesota
Vikings drehen Partie gegen Bears zum NFL-Auftakt
Frust bei den Ravens
Spektakuläres Comeback sichert Bills Auftaktsieg
Mit Signatur
„Air-Jordan“-Schuhe jetzt unter dem Hammer
Funkstille vor Finale
Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf