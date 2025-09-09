Trump begann „Blitz“-Operation in Chicago

Statistik spricht andere Sprache

Vor Beginn der ICE-Operation griff der US-Staatschef die Metropole und den Gouverneur des umliegenden Bundesstaates Illinois, JB Pritzker, erneut scharf an. In den vergangenen Wochen seien rund 50 Menschen in Chicago getötet und Hunderte durch Schüsse verletzt worden, behauptete der Präsident in seinem Onlinedienst Truth Social. Dennoch lehnten die Demokraten seine Hilfe ab. „Wir können schnell vorgehen und diesen Wahnsinn stoppen“, schrieb der Republikaner. Statistiken zeigen dagegen einen Rückgang der Mordraten im laufenden Jahr.