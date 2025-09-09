Nordkorea prahlt: Neues Raketentriebwerk getestet

Demnach handelt es sich um ein Feststofftriebwerk mit einer maximalen Schubkraft von 1971 kN (Kilonewton). Das wäre auch im internationalen Vergleich außerordentlich hoch. Die US-amerikanische Interkontinentalrakete Peacekeeper etwa kam auf 2225 kN bei einer Reichweite von mehr als 5500 Kilometern. Die Angaben der nordkoreanischen Behörden lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.