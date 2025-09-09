Tierschutz-YouTuber: „Paviane könnten noch leben“

Die Diskussion um die getöteten Paviane im Zoo Nürnberg (rechts) nimmt nicht ab. Tierschutz-Influencer Robert Marc Lehmann, der selbst lange in Zoos tätig war, sagt, die Affen könnten noch leben.

(Bild: Krone KREATIV/Christoph Hardt / dpa Picture Alliance / picturedesk.com, Daniel Karmann / dpa / picturedesk.com)