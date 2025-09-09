Dauerparker in Innsbruck erfolgreich „verjagt“

Nächtliche Kurzparkzone zeigt Erfolge

Wie berichtet, ist dieser Bereich seit 1. September als Kurzparkzone ausgewiesen. Wobei sich die Regelung ein wenig kompliziert anhört. Denn die Kurzparkzone gilt lediglich von 1 bis 5 Uhr in der Nacht. Und in dieser Zeit wiederum kann man mittels Parkuhr 180 Minuten gratis stehen.