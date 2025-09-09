Vorteilswelt
Neue Regelung greift

Dauerparker in Innsbruck erfolgreich „verjagt“

Tirol
09.09.2025 08:05
Die nächtliche Kurzparkzone hat tagsüber die Dauerparker in der Rossau „verjagt“ – im Bild die ...
Die nächtliche Kurzparkzone hat tagsüber die Dauerparker in der Rossau „verjagt“ – im Bild die Doktor-Adolf-Hörhager-Straße.(Bild: Meinert Claus)

Seit 1. September wird Dauerparkern in der Innsbrucker Rossau mittels nächtlicher Kurzparkzone der Kampf angesagt. Die Maßnahme zeigt bereits erste Erfolge, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigt. Viele „übersiedelten“ in die Nachbarschaft nach Mühlau-Arzl. Aber maximal bis zum 1. Oktober.

Auf ehemals mit Dauerparkern aus vielen verschiedenen Nationen völlig zugeparkten Straßenzügen im Innsbrucker Gewerbegebiet Rossau herrscht nun teils gähnende Leere. Wer sich dort auf Parkplatzsuche begibt, hat mittlerweile quasi freie Wahl.

Nächtliche Kurzparkzone zeigt Erfolge
Wie berichtet, ist dieser Bereich seit 1. September als Kurzparkzone ausgewiesen. Wobei sich die Regelung ein wenig kompliziert anhört. Denn die Kurzparkzone gilt lediglich von 1 bis 5 Uhr in der Nacht. Und in dieser Zeit wiederum kann man mittels Parkuhr 180 Minuten gratis stehen.

Wer noch nichts von der neuen Regelung weiß, bekommt „Post“ ans Auto.
Wer noch nichts von der neuen Regelung weiß, bekommt „Post“ ans Auto.(Bild: Birbaumer Christof)

Was der Stadtpolitik mit dieser Regelung aber gelungen ist: Die Dauerparker sind nahezu alle weg. Letzte „Sünder“ werden indes mittels Schreiben an der Windschutzscheibe auf die neue Regelung aufmerksam gemacht.

Wörtlich heißt es darin: „In den ersten Tagen der neuen Regelung möchten wir Sie nur über die Verwaltungsübertretung informieren.“ Nachsatz: Zukünftig werde jedoch gestraft. Und zwar 21 Euro Organstrafverfügung, pro Tag versteht sich.

Bald gleiche Regelung in Nachbarschaft
Nach der Rossau kommt mit 1. Oktober die gleiche Kurzparkzonen-Regelung auch für Mühlau-Arzl. Dorthin sind nicht wenige der „Dauerparker“ aus der Rossau ausgewichen. Wo diese künftig parken, wird spannend.

Porträt von Claus Meinert
Claus Meinert
Tirol

Folgen Sie uns auf