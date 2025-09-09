Vorteilswelt
Nicht Louis!

William verrät, wer Zuhause wirklich Unfug macht

Royals
09.09.2025 08:52
Bei einem Besuch mit Ehefrau Kate beim britischen Frauenverband verriet der Thronfolger bei Tee ...
Bei einem Besuch mit Ehefrau Kate beim britischen Frauenverband verriet der Thronfolger bei Tee und Gebäck mit einem Schmunzeln, dass Louis daheim keineswegs den meisten Unfug treibt.

Alle dachten, Prinz Louis sei der kleine Quälgeist der Royals – immer frech, immer in Bewegung, immer für einen Lacher gut. Doch jetzt hat Thronfolger Prinz William bei einem Auftritt in überraschend ausgeplaudert: Louis ist in Wahrheit sehr brav! Eines seiner anderen Kinder mache Zuhause den größten Unfug. 

Bei einem Besuch des Frauenverbands in Sunningdale – zum Gedenken an Queen Elizabeths dritten Todestag – saßen William und Kate ganz entspannt bei Tee und Kuchen, als das royale Geheimnis ans Licht kam.

Auf die Frage, ob der fünfjährige Louis nicht ein rechter Wirbelwind sei, verteidigte William seinen Jüngsten sofort: „Er ist ein sehr braver Bub.“ Damit hatte niemand gerechnet.

Aus Liebe zur Queen: Prinzessin Kate und Prinz William schauten beim Frauenverein vorbei – eine ...
Aus Liebe zur Queen: Prinzessin Kate und Prinz William schauten beim Frauenverein vorbei – eine Herzensangelegenheit, denn Queen Elizabeth II. war stolze 80 Jahre lang begeistertes Mitglied.

Besonnen und diszipliniert?
Doch dann ließ der Prince of Wales die Bombe platzen: George, der künftige König und in der Öffentlichkeit stets als brav und besonnen wahrgenommen, sei hinter verschlossenen Türen alles andere als ein Engel. „In der Öffentlichkeit benimmt er sich tadellos – aber zu Hause sieht das ganz anders aus“, enthüllte William seinen überraschten Zuhörerinnen.

Der wahre Schlingel im Königreich? Prinz George!
Der wahre Schlingel im Königreich? Prinz George!

Während William den „echten Rabauken“ enttarnte, plauderte Prinzessin Kate über die Sommerferien der Kids: Überall im Haus hätten die drei Kinder gebastelt, „in jeder Ecke des Hauses“. Außerdem erzählte die Prinzessin von ihrer großen Leidenschaft fürs Imkern – samt Honig und Bienen-Geschichten für die Damen des Women’s Institute.

Prinzessin Kate und Prinz William verlassen das Women's Institute in Sunningdale 
Louis, der als kleiner Schelm gilt, ist also eigentlich ein braver Bub. George hingegen – immer geschniegelt, stets mit ernstem Blick an Papas Seite – tobt daheim offenbar durch die Gemächer. Und Schwester Charlotte? Über sie schwieg das royale Paar diesmal auffällig.

Prinz William in Prinzessin Kate sind stolz auf ihre Rasselbande ...
Prinz William in Prinzessin Kate sind stolz auf ihre Rasselbande ...

Eins ist klar: Hinter den Palastmauern herrscht mehr Kinder-Chaos, als man denkt. Und genau das macht die Royals so herrlich menschlich.

