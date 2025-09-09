Rupert Murdoch übergibt Medienimperium an Sohn

Damit wird der erbitterte Familienstreit um die Nachfolge des Medienmoguls beendet. Laut der Vereinbarung werden die Geschwister James und Elisabeth Murdoch sowie Prudence MacLeod ihre Anteile an Fox und News Corp verkaufen und erhalten dafür eine Barabfindung. Über die Höhe der Summe wurde Stillschweigen vereinbart.