Rupert Murdoch übergibt Medienimperium an Sohn

Im Machtkampf um das weltweite Medienimperium des 94-jährigen Rupert Murdoch hat sich sein politisch konservativer ältester Sohn Lachlan durchgesetzt.
Damit wird der erbitterte Familienstreit um die Nachfolge des Medienmoguls beendet. Laut der Vereinbarung werden die Geschwister James und Elisabeth Murdoch sowie Prudence MacLeod ihre Anteile an Fox und News Corp verkaufen und erhalten dafür eine Barabfindung. Über die Höhe der Summe wurde Stillschweigen vereinbart.
Einem Bericht der Zeitung „New York Times“ zufolge soll jedes der drei Kinder rund 1,1 Milliarden Dollar (938 Millionen Euro) erhalten.
Familientrust in Höhe von 3,3 Milliarden
Die verbleibenden Anteile der Familie an Fox und News Corp werden in einen neuen Familientrust eingebracht. Dieser kommt Lachlan Murdoch und seinen jüngeren Halbschwestern Grace und Chloe Murdoch aus Rupert Murdochs Ehe mit Wendi Deng Murdoch zugute. Die „New York Times“ bezifferte den Wert dieses Trusts auf rund 3,3 Milliarden Dollar.
