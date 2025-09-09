Norwegens Premier sichert sich zweite Amtszeit

Nach Auszählung fast aller Stimmen errangen Stores Arbeiterpartei und vier kleinere, linksgerichtete Parteien 87 der 169 Sitze. Also überschritten sie die für eine Mehrheit nötigen 85 Mandate. Stores Sozialdemokraten bekamen laut Wahlbehörde 28,2 Prozent der Stimmen. Die rechtspopulistische Fortschrittspartei verzeichnete den größten Zuwachs (plus 12,6 Prozent) und wurde mit fast 24 Prozent zweitstärkste Kraft. Auf Platz drei landeten die Konservativen (Hoyre) der ehemaligen Ministerpräsidentin Erna Solberg mit zunächst 14,5 Prozent.