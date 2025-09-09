In Wien 321.000 Euro mit Reparaturbonus ergaunert

Anwalt kritisiert mangelnde Kontrolle

Allzu schwer wurde es dem Mann nicht gemacht. Zu Beginn der Förderung musste bloß ein Name, Geburtsdatum und eine E-Mail-Adresse eingegeben werden, um den Reparaturbonus zur Auszahlung zu bringen. Dazu holte er sich reale Daten vom Kreditschutzverband und erfand dazu E-Mail-Adressen wie beispielsweise schaffen.wir.das_t...@fragezeichen.at. Bis 2023 erfolgten Auszahlungen, dann flog der Mann bei einer stichprobenartigen Überprüfung auf. „Es war ein völliges Politikversagen, dass so wenig kontrolliert wurde“, argumentiert Anwalt Sascha Flatz, der den Handyshop-Betreiber vertritt.