Nach Einsturz saniert

In Hollabrunns Schule hält Decke wieder „sehr gut“

Niederösterreich
09.09.2025 09:15
„Neueinzug“ nach gravierendem Baufehler: die Mittelschule in Hollabrunn
„Neueinzug“ nach gravierendem Baufehler: die Mittelschule in Hollabrunn(Bild: zVg)

Nicht nur zurück im Schulalltag – auch ein „saniertes Schulhaus“ ist wieder tiptop für die kommende Saison! Mit Schulbeginn sind die Schüler der Mittelschule Hollabrunn in Niederösterreich in ihr frisch saniertes Gebäude eingezogen, nachdem ein Einsturz nicht nur viel „internen“ Staub aufgewirbelt hatte.

Die Nachricht hatte eingeschlagen wie ein Blitz: „In der Hollabrunner Mittelschule haben sich Deckenelemente gelöst und sind auf den Boden geknallt.“ Das war im Februar dieses Jahres. Rein von der statischen Analyse betrachtet war es gottlob nur eine dünne Zwischendecke, also kein Einsturz eines ganzen Bodenelementes. 

Trotzdem: Der Ort der herabfallenden Platten war just vor dem Getränkeautomaten – da waren alle froh, dass es außerhalb des regulären Schulbetriebs über Nacht passierte und niemand verletzt wurde. 

Rotstift wurde angesetzt: Sanierung aller Zwischendeckenelemente
Die KommReal, die als Immobiliengesellschaft für die Verwaltung u.a. für die Mittelschule zuständig ist, investierte 2024 und 2025 1,85 Millionen Euro in das Gebäude, rund ein Drittel davon machten die neuen Zwischendecken aus.

Viel Aufwand: Weitere Erneuerungen bzw. Modernisierungen stehen an
Parallel dazu wurden die geplanten Sanierungsmaßnahmen fortgeführt und auch im zweiten Gebäude wurden Heizung, Sanitäranlagen sowie die Wasserzuleitung erneuert und eine Entkalkungsanlage eingebaut. In den kommenden Monaten soll in einem weiteren Projekt noch der hintere Innenhof neugestaltet werden: Teile der Fläche werden entsiegelt und rund um den bestehenden Baum wird ein Aufenthaltsraum mit viel Grün entstehen.

Mehr Kontrolle: Immo-Gesellschaft hat nun die „Chefetage“ erweitert
Detail am Rande: Sozusagen „anlassbezogen“ hat man die – vom Gemeindebudget ausgelagerte – KommReal auch in gewisser Weise aufgestockt: Das Führungsteam von Gemeinderat Günther Schnötzinger und Michael Schreiber wird künftig durch Stadtvize Alexander Eckhardt als dritten Geschäftsführer erweitert.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Niederösterreich

