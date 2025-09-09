In Hollabrunns Schule hält Decke wieder „sehr gut“

Die Nachricht hatte eingeschlagen wie ein Blitz: „In der Hollabrunner Mittelschule haben sich Deckenelemente gelöst und sind auf den Boden geknallt.“ Das war im Februar dieses Jahres. Rein von der statischen Analyse betrachtet war es gottlob nur eine dünne Zwischendecke, also kein Einsturz eines ganzen Bodenelementes.

Trotzdem: Der Ort der herabfallenden Platten war just vor dem Getränkeautomaten – da waren alle froh, dass es außerhalb des regulären Schulbetriebs über Nacht passierte und niemand verletzt wurde.