Sabalenka-Fauxpas! Alcaraz nimmt‘s locker

Wer saß Montagvormittag neben Aryna Sabalenka auf dem Sofa der „Today Show“ – Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz? Die Belarussin schien das kurz vergessen zu haben und sorgte für einige Lacher im Studio – so auch bei ihrem spanischen Sitznachbarn, der den Fauxpas Gott sei Dank mit Humor nahm ...