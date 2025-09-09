Sabalenka-Fauxpas! Alcaraz nimmt‘s locker

Wer saß Montagvormittag neben Aryna Sabalenka auf dem Sofa der „Today Show“ – Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz? Die Belarussin schien das kurz vergessen zu haben und sorgte für einige Lacher im Studio – so auch bei ihrem spanischen Sitznachbarn, der den Fauxpas Gott sei Dank mit Humor nahm ...
„Ich musste ein TikTok mit Jan... äh ... Carlos machen“, verplapperte sich Sabalenka live auf Sendung und griff Alcaraz anschließend entschuldigend auf die Schulter.
Der nahm es gelassen und erwiderte nur mit einem Zwinkern: „Es ist 9 Uhr morgens. Mach dir keine Sorgen! Ich habe nichts gehört.“
Am Tag zuvor hatte sich der Spanier im Finale der US Open in vier Sätzen gegen den Südtiroler durchsetzen können, Sabalenka wiederum gewann ihr Endspiel gegen Lokalmatadorin Amanda Anisimova.
Kommentare
