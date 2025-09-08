So heiß verabschiedet sich Liz Hurley vom Sommer

Elizabeth Hurley feierte dieses Jahr ihren 60. Geburtstag – und sieht noch lange nicht so aus! Das bewies die Schauspielerin zuletzt mit einem heißen Bikinifoto, das sie auf Instagram teilte.
In einem weißen Bikini bekleidet zeigte Elizabeth Hurley am Sonntag ihre unglaubliche Figur auf Social Media. Der Look, bestehend aus Triangel-Oberteil und passendem Höschen, ließ die Fans staunen. Die 60-Jährige trug dazu glamouröses Make-up und versteckte ihre Augen hinter einer großen Sonnenbrille. Ihre Haare ließ sie offen über die Schultern fallen.
Auf Instagram staunten ihre Fans über diesen Post der Schauspielerin im knappen Bikini:
„War der beste Sommer“
Das Posting versah Hurley mit der Caption „Bye bye to the best summer“. Elizabeth feierte im Juni ihren 60. Geburtstag, den sie daheim mit Freunden, Familie und ihrem 23-jährigen Sohn Damian verbrachte – er backte ihr sogar einen Kuchen. „Es war schön, einmal innezuhalten und sich verwöhnen zu lassen“, erzählte sie dem Hello! Magazin.
Romanze mit Cyrus wird ernst
Anfang des Jahres überraschten Hurley und Billy Ray Cyrus mit ihrer Beziehung. Diese scheint immer ernster zu werden. Auch er hat den Sommer heuer in Großbritannien verbracht. Das Paar verbrachte die heißen Monate mit Ausflügen, darunter Konzerte seiner Töchter Miley und Noah in London. Außerdem hätten sie zwei Schildkröten adoptiert und begannen gemeinsam, Vögel zu beobachten: „Wir haben gerade Habichte gesehen – unglaublich, sehr selten. Es gibt nur etwa 1.000 Brutpaare im Vereinigten Königreich.“
Auf Instagram teilte Hurley diese Fotos von ihr und ihrem Schatz mit den Schildkröten:
Hurley lebt mit Sohn Damian auf ihrem rund 6 Millionen Pfund teuren Landsitz in Herefordshire. Das Anwesen mit 13 Schlafzimmern, fünf Bädern und eigenem See heißt Donnington Hall, das sie 2012 gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Shane Warne, der 2022 verstorben ist, erwarb.
