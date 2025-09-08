So heiß verabschiedet sich Liz Hurley vom Sommer

Romanze mit Cyrus wird ernst

Anfang des Jahres überraschten Hurley und Billy Ray Cyrus mit ihrer Beziehung. Diese scheint immer ernster zu werden. Auch er hat den Sommer heuer in Großbritannien verbracht. Das Paar verbrachte die heißen Monate mit Ausflügen, darunter Konzerte seiner Töchter Miley und Noah in London. Außerdem hätten sie zwei Schildkröten adoptiert und begannen gemeinsam, Vögel zu beobachten: „Wir haben gerade Habichte gesehen – unglaublich, sehr selten. Es gibt nur etwa 1.000 Brutpaare im Vereinigten Königreich.“