Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In knappem Bikini

So heiß verabschiedet sich Liz Hurley vom Sommer

Society International
08.09.2025 18:00
Mit Triangel-Oberteil und passendem Höschen präsentierte sich die 60-Jährige auf Instagram.
Mit Triangel-Oberteil und passendem Höschen präsentierte sich die 60-Jährige auf Instagram.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot/Instagram: @elizabethhurley1)

Elizabeth Hurley feierte dieses Jahr ihren 60. Geburtstag – und sieht noch lange nicht so aus! Das bewies die Schauspielerin zuletzt mit einem heißen Bikinifoto, das sie auf Instagram teilte. 

0 Kommentare

In einem weißen Bikini bekleidet zeigte Elizabeth Hurley am Sonntag ihre unglaubliche Figur auf Social Media. Der Look, bestehend aus Triangel-Oberteil und passendem Höschen, ließ die Fans staunen. Die 60-Jährige trug dazu glamouröses Make-up und versteckte ihre Augen hinter einer großen Sonnenbrille. Ihre Haare ließ sie offen über die Schultern fallen.

Auf Instagram staunten ihre Fans über diesen Post der Schauspielerin im knappen Bikini:

„War der beste Sommer“
Das Posting versah Hurley mit der Caption „Bye bye to the best summer“. Elizabeth feierte im Juni ihren 60. Geburtstag, den sie daheim mit Freunden, Familie und ihrem 23-jährigen Sohn Damian verbrachte – er backte ihr sogar einen Kuchen. „Es war schön, einmal innezuhalten und sich verwöhnen zu lassen“, erzählte sie dem Hello! Magazin.

Lesen Sie auch:
Hingucker unter Palmen: Liz Hurley (59)
60 und umwerfend:
Liz Hurley verzaubert im Malediven-Paradies!
11.04.2025
Liebes-Premiere!
Welchen Promi-Papa hat Liz Hurley da an der Seite?
25.05.2025

Romanze mit Cyrus wird ernst
Anfang des Jahres überraschten Hurley und Billy Ray Cyrus mit ihrer Beziehung. Diese scheint immer ernster zu werden. Auch er hat den Sommer heuer in Großbritannien verbracht. Das Paar verbrachte die heißen Monate mit Ausflügen, darunter Konzerte seiner Töchter Miley und Noah in London. Außerdem hätten sie zwei Schildkröten adoptiert und begannen gemeinsam, Vögel zu beobachten: „Wir haben gerade Habichte gesehen – unglaublich, sehr selten. Es gibt nur etwa 1.000 Brutpaare im Vereinigten Königreich.“

Auf Instagram teilte Hurley diese Fotos von ihr und ihrem Schatz mit den Schildkröten:

Hurley lebt mit Sohn Damian auf ihrem rund 6 Millionen Pfund teuren Landsitz in Herefordshire. Das Anwesen mit 13 Schlafzimmern, fünf Bädern und eigenem See heißt Donnington Hall, das sie 2012 gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Shane Warne, der 2022 verstorben ist, erwarb.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.062 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.304 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.341 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1654 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1176 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Society International
In knappem Bikini
So heiß verabschiedet sich Liz Hurley vom Sommer
Heimkehr nach Rivalta
Giorgio Armani in seinem Geburtsort beigesetzt
Krebs-Kampf
Jolie bricht bei Filmfestival in Tränen aus
Liebes-Comeback?
Will Smith & Jada zeigen sich wieder zusammen
Totalverwandlung
Jessica Simpsons Schock-Auftritt bei den VMAs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf