Bullen haben im Sommer den Sparstift angesetzt

Was schnell klar wird: Salzburg hat heuer den Sparstift angesetzt (siehe Statistik unten). „Nur“ rund 13 Millionen Euro – weniger Geld nahm man zuletzt 2020 in die Hand, als man 5,5 Millionen ausgab – investierten die Mozartstädter in neue Spieler. Und das, obwohl man zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel verpasst hatte. Die Gründe für die Zurückhaltung am Transfermarkt liegen auf der Hand. Zum einen kommt in dieser Saison durch das Verpassen der Champions League nicht mehr so viel Geld in die Klubkassa wie in den Jahren zuvor. Und zum anderen war der letzte Transfersommer mit „nur“ rund neun Millionen Gewinn eher dürftig.