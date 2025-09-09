Der Bus ist schuld

Autsch! Erling Haaland postet kuriose Verletzung

Fußball
09.09.2025 07:48
0 Kommentare

Schmerzhafte Erfahrung für Erling Haaland. Wie der norwegische Star-Stürmer seinen Fans auf Snapchat mitteilte, hatte er einen ordentlichen Schlag auf die Lippe kassiert. Der Übeltäter: die Tür vom Mannschaftsbus ...

Weitere Videos
2:2 bei Generalprobe
Im Video: U19-Nationalteam holt ein Remis in Wales
Fußball
Rapids Ercan Kara biss sich an den Verteidigern von Venezia die Zähne aus.
Highlights im Video
Rapid holt bei Fanfest gegen Venezia ein Remis
Fußball National
Peter Stöger steht mit Rapid an der Tabellenspitze der Bundesliga. Ex-Kicker Michael Konsel ...
Konsel über Stöger
„Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“
Sport-Talks
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf