Einsatz in Gaza-Stadt
In zwei Tagen 50 Hochhäuser zerstört: „Nur Beginn“
Binnen zwei Tagen hat Israels Luftwaffe nach Angaben von Premier Benjamin Netanyahu in der Stadt Gaza 50 Hochhäuser zerstört. All das sei aber „nur die Einleitung, der Beginn des eigentlichen, intensiven Einsatzes“, betonte der Regierungschef.
Palästinensischen Angaben zufolge sollen am Montag 38 Menschen bei israelischen Angriffen in der größten Stadt im Gazastreifen ums Leben gekommen sein. Netanyahu rief die Einwohner zur Flucht auf: „Sie wurden gewarnt, verschwinden Sie von dort.“ Seine Regierung beabsichtigt, die Stadt Gaza militärisch vollständig einnehmen zu lassen. Nach jüngsten Schätzungen befanden sich bis zuletzt rund eine Million Menschen dort.
Laut israelischen Angaben haben bisher rund 100.000 Palästinenser die Stadt verlassen. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der schon jetzt katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung.
Israel: Zerstörte Hochhäuser von Hamas genutzt
Die zerstörten Hochhäuser sollen von der palästinensischen Terrororganisation Hamas genutzt worden sein, behauptet Israel. Die Armee wirft der Hamas vor, zivile Infrastruktur und Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen – und betont selbst, die Zivilbevölkerung bei ihren Angriffen auf die Hamas und andere Terrororganisationen zu schonen. Dennoch gibt es immer wieder Berichte über zivile Opfer in gewaltiger Zahl. Auch deshalb wird das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen international scharf kritisiert, wobei es auch Unterstützer der harten Linie gibt.
Tote gibt es auch in den Reihen der Armee, wenn auch weitaus weniger. Im Norden des Gazastreifens wurden vier israelische Soldaten getötet, wie das Militär am Abend mitteilte. Israelischen Medien zufolge hatten Hamas-Terroristen ihr Lager in einem Außenbezirk der Stadt Gaza angegriffen.
