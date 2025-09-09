In zwei Tagen 50 Hochhäuser zerstört: „Nur Beginn“

Israel: Zerstörte Hochhäuser von Hamas genutzt

Die zerstörten Hochhäuser sollen von der palästinensischen Terrororganisation Hamas genutzt worden sein, behauptet Israel. Die Armee wirft der Hamas vor, zivile Infrastruktur und Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen – und betont selbst, die Zivilbevölkerung bei ihren Angriffen auf die Hamas und andere Terrororganisationen zu schonen. Dennoch gibt es immer wieder Berichte über zivile Opfer in gewaltiger Zahl. Auch deshalb wird das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen international scharf kritisiert, wobei es auch Unterstützer der harten Linie gibt.