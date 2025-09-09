Aussortiert! Herbe Watsch‘n für Tottenhams Tel

Geduld gefragt

Tel sieht in dem Rückschlag jedoch auch eine Chance. „Ich habe gelernt, dass man unabhängig von der Situation und unabhängig davon, aus welchen Gründen man zu einem Verein geholt wird, geduldig sein muss, denn es gibt Momente, in denen es funktioniert, und Momente, in denen es nicht funktioniert – so ist das Leben“, nahm es der ehemalige Bayern-Profi erwachsen.