Aussortiert! Herbe Watsch‘n für Tottenhams Tel

Herber Rückschlag für Mathys Tel! Der Tottenham-Stürmer wurde nicht für den Champions-League-Kader nominiert. Im Rahmen einer Pressekonferenz des französischen U21-Nationalteams äußerte sich der 20-Jährige nun selbst zur Entschidung seines Trainers.
„Klar tut es weh, aber ich bin jemand, der unabhängig von der Situation ziemlich positiv bleibt, weil ich sehr viel an meiner mentalen Stärke gearbeitet habe“, so Tel. Spurs-Coach Thomas Frank habe ihm persönlich und respektvoll mitgeteilt, in der Königsklasse auf ihn zu verzichten.
Geduld gefragt
Tel sieht in dem Rückschlag jedoch auch eine Chance. „Ich habe gelernt, dass man unabhängig von der Situation und unabhängig davon, aus welchen Gründen man zu einem Verein geholt wird, geduldig sein muss, denn es gibt Momente, in denen es funktioniert, und Momente, in denen es nicht funktioniert – so ist das Leben“, nahm es der ehemalige Bayern-Profi erwachsen.
Tel war im Februar – anfangs per Leihe, später fix – von München nach Nord-London gewechselt. In 23 Einsätzen für den Premier-League-Klub brachte es der Franzose bislang auf drei Tore und zwei Assists.
