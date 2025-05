Mariazeller Bürgeralm: Sommer soll Betrieb retten

Wolfgang Ambros gibt ein Konzert

Dennoch zeigt sich Kleinhofer zuversichtlich, was eine gesunde Zukunft der Firma angeht. Die fünf Konzerte von Juli bis September werden wie geplant über die Bühne am Berg gehen, so wird etwa Wolfgang Ambros erwartet. Mitte Mai konnte man heuer zudem bereits auf über 5000 Bürgeralm-Eintritte verweisen.