„Diese beiden Klubs sind reif für das Finale“

„Man muss es ihnen lassen, sie haben auch heuer wieder eine sehr starke Mannschaft zusammengestellt. Das gelingt ihnen mittlerweile seit Jahren“, applaudiert Bulls-Macher Michael Schrittwieser fair dem Rivalen. Wiewohl dem Urgestein just Niederlagen gegen den UBSC schon eher mehr als weniger wehtun. „Für den Sport ist es aber eine tolle Situation. Beide Teams werden heuer – und das war in der Steiermark sicher noch nie der Fall – ein gehöriges Wörtchen in der Liga mitreden. Graz hat ein super Team – wir allerdings auch. Beide Mannschaften könnte man sicher auch in einem Ligafinale wiedersehen“, lehnt sich Schrittwieser etwas aus dem Fenster.