„Diese beiden Klubs sind reif für das Finale“

Showdown in Kapfenberg! Wenn sich die Bulls und Rivale UBSC Graz am Sonntag (17.30 Uhr) unter den steirischen Körben treffen, steht mehr am Spiel als der Sieg im Derby. Die beiden Basketball-Klubs duellieren sich seit Jahren um die Vorreiter-Rolle im Bundesland – diesmal wird‘s wohl so spannend wie noch nie.
Kapfenbergs Bulls – viele Jahre Serienmeister und unangefochtener Spitzenreiter im Basketball-Land. Weit entfernt von einem UBSC Graz, der auch von den budgetären Möglichkeiten her stets eine Nummer kleiner war als Kapfenberg. Aber: Seit einigen Jahren mucken die steirischen Hauptstädter auf, schließen in der Tabelle regelmäßig vor den Bulls ab. Höhepunkt: Der UBSC Graz feierte just in der Ausweichhalle in Kapfenberg mit dem Vizemeistertitel 2023/2024 den größten Erfolg der Klubgeschichte.
„Man muss es ihnen lassen, sie haben auch heuer wieder eine sehr starke Mannschaft zusammengestellt. Das gelingt ihnen mittlerweile seit Jahren“, applaudiert Bulls-Macher Michael Schrittwieser fair dem Rivalen. Wiewohl dem Urgestein just Niederlagen gegen den UBSC schon eher mehr als weniger wehtun. „Für den Sport ist es aber eine tolle Situation. Beide Teams werden heuer – und das war in der Steiermark sicher noch nie der Fall – ein gehöriges Wörtchen in der Liga mitreden. Graz hat ein super Team – wir allerdings auch. Beide Mannschaften könnte man sicher auch in einem Ligafinale wiedersehen“, lehnt sich Schrittwieser etwas aus dem Fenster.
Speziell beobachtet der frühere Erfolgstrainer und „Platzhirsch“ Schrittwieser seinen aktuellen Nachfolger in der Coachingzone. Mit Klym Artamonov scheinen die Bulls aber den lange Zeit gesuchten „verlängerten Arm“ eines Michael Schrittwieser gefunden zu haben. „Die Zeichen stehen bei ihm auch ganz klar in Richtung Verlängerung als Cheftrainer“, gibt‘s für den früheren Akademietrainer der Bulls auch just vor dem Steirer-Derby einen wichtigen Vertrauensvorschuss.
