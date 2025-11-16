Von Traktor überrollt: Bub (7) außer Lebensgefahr

Es müssen traumatische Stunden für den 47-jährigen Vater aus dem steirischen Langenwang gewesen sein. Samstagmittag fuhr er mit einem Gespann aus Traktor und Gülleanhänger ins steile Gelände – sein siebenjähriger Sohn mit ihm in der Fahrerkabine. Plötzlich verloren sie die Bodenhaftung, rutschten in ein Waldstück und überschlugen sich. Sein Kind wurde vor seinen Augen unter dem Traktor eingeklemmt, während er unverletzt blieb.