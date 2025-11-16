Von Traktor überrollt: Bub (7) außer Lebensgefahr

Große Erleichterung nach dem Traktorunfall am Samstag in Langenwang (Steiermark): Der Siebenjährige, der unter dem Gefährt eingeklemmt und vor Ort reanimiert wurde, ist außer Lebensgefahr.
Es müssen traumatische Stunden für den 47-jährigen Vater aus dem steirischen Langenwang gewesen sein. Samstagmittag fuhr er mit einem Gespann aus Traktor und Gülleanhänger ins steile Gelände – sein siebenjähriger Sohn mit ihm in der Fahrerkabine. Plötzlich verloren sie die Bodenhaftung, rutschten in ein Waldstück und überschlugen sich. Sein Kind wurde vor seinen Augen unter dem Traktor eingeklemmt, während er unverletzt blieb.
Polizei gibt Entwarnung
Die gute Nachricht des Tages: Der Bub, der nach der Reanimation mit dem Rettungshubschrauber auf die Kinderchirurgie Graz geflogen worden war, befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr, bestätigt die Polizei Steiermark am Sonntagvormittag. Eine große Erleichterung für die Eltern nach diesen schweren Stunden.
