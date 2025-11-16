Perchtenlauf: Polizei verletzt, Rettung bespuckt

Ein 18-jähriger Besucher eines Perchtenlaufs in der Steiermark rastete am Samstagabend völlig aus, ging mit Tritten auf Polizisten los und bespuckte Sanitäter. Er wurde angezeigt und ins LKH Leoben gebracht.
Es sollte ein friedliches Spektakel werden, stattdessen wurde ausgerechnet ein Besucher zur Gefahr für die Einsatzkräfte: Im steirischen St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) verlor ein 18-Jähriger beim Perchtenlauf am Samstagabend völlig die Fassung. Gegen 20 Uhr marschierte die Polizei an, weil er die Jacke eines Security-Mitarbeiters beschädigt hatte. Der junge Mann trat daraufhin gegen das Bein des Polizisten – der Beamte wurde leicht verletzt, ein Dienstutensil demoliert. Ein zweiter Tritt ging gegen das Knie eines weiteren Polizisten.
Festnahme und Einlieferung ins LKH
Weil der 18-Jährige über Kreislaufprobleme klagte, wurde er vom Roten Kreuz versorgt. Doch auch auf die Rettungskräfte ging er mit Tritten los. Daraufhin wurde er festgenommen. Während der Amtshandlung sowie bei der anschließenden medizinischen Versorgung im Rettungswagen bespuckte er mehrere Polizisten und Sanitäter. Das Rote Kreuz brachte den 18-Jährigen aufgrund seiner Kreislaufbeschwerden ins LKH Leoben, wo er stationär aufgenommen wurde.
Zahlreiche Anzeigen ausgestellt
Die Staatsanwaltschaft ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Tatverdächtige unter anderem wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt werden.
