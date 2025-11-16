Perchtenlauf: Polizei verletzt, Rettung bespuckt

Es sollte ein friedliches Spektakel werden, stattdessen wurde ausgerechnet ein Besucher zur Gefahr für die Einsatzkräfte: Im steirischen St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) verlor ein 18-Jähriger beim Perchtenlauf am Samstagabend völlig die Fassung. Gegen 20 Uhr marschierte die Polizei an, weil er die Jacke eines Security-Mitarbeiters beschädigt hatte. Der junge Mann trat daraufhin gegen das Bein des Polizisten – der Beamte wurde leicht verletzt, ein Dienstutensil demoliert. Ein zweiter Tritt ging gegen das Knie eines weiteren Polizisten.