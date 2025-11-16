Ohne Schein unterwegs: Lenkerin und Stiefvater tot

Laut Polizei war die 30-Jährige aus Wien in Richtung Tulln unterwegs, als ihr Wagen ins Schleudern geriet. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in das Auto eines 43-jährigen Familienvaters aus Krems. Neben ihm saßen seine 41-jährige Ehefrau und die beiden fünfjährigen Kinder – alle vier wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.