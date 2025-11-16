So schlagen Taschendiebe auf Adventmärkten zu

Vorsicht beim Gedränge

Besonders aufpassen soll man beim Anstellen oder im Gedränge – also dann, wenn es öfter zu unabsichtlichem Körperkontakt kommen kann. Das nutzen Gauner nämlich gerne aus. „Wertsachen sollen außerdem nah am Körper getragen werden“, rät die Exekutive. Verschlossene Innentaschen würden sich dafür besonders gut eignen. Handtaschen und Rucksäcke sollten hingegen immer komplett geschlossen sein, um es Dieben nicht unnötig zu erleichtern.