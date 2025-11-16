Eine neue Lebensader für den Lichtblickhof

„Wir haben es geschafft“, sagt Roswitha Zink strahlend. Und in diesen vier Worten liegt die Dankbarkeit und das Glück eines Vierteljahrhunderts. An diesem sonnigen Morgen in Steinbach-Wald ist die Gründerin des Lichtblickhofs von Menschen umgeben, die diesen Moment möglich gemacht haben.

Ein Traum wird Wirklichkeit

NÖ-Landtagspräsident Karl Wilfing ist gekommen, die Bürgermeisterin von Pyra Monika Fischer, der Bürgermeister von Kasten Toni Helm und Maggie Entenfellner von der „Krone“-Tierecke, die den Hof seit Jahren begleitet – sowie zahlreiche weitere Unterstützer.