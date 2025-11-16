Curacao-Teamchef verpasst mögliches WM-Wunder

Trainer-Veteran Dick Advocaat verpasst das entscheidende WM-Qualifikationsspiel mit dem Überraschungsteam Curacao. Der 78-jährige Niederländer kann bei der Partie in Jamaika am Mittwoch aus familiären Gründen nicht dabei sein, wie der Verband bestätigte.
„Ich habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fußball“, sagte Advocaat dem niederländischen Fachmagazin „Voetbal International“.
Er werde aus den Niederlanden sehr intensiv Kontakt mit dem Trainerstab halten und habe volles Vertrauen in die Mannschaft. Dem kleinen Karibikstaat Curacao (rund 150.000 Einwohner) reicht am Mittwoch in Jamaika ein Unentschieden, um sich erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
