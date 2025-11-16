Vorteilswelt
Familiäre Gründe

Curacao-Teamchef verpasst mögliches WM-Wunder

Fußball International
16.11.2025 10:22
Curacao-Teamchef Dick Advocaat
Curacao-Teamchef Dick Advocaat(Bild: AFP/APA/KARIM JAAFAR)

Trainer-Veteran Dick Advocaat verpasst das entscheidende WM-Qualifikationsspiel mit dem Überraschungsteam Curacao. Der 78-jährige Niederländer kann bei der Partie in Jamaika am Mittwoch aus familiären Gründen nicht dabei sein, wie der Verband bestätigte. 

„Ich habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fußball“, sagte Advocaat dem niederländischen Fachmagazin „Voetbal International“.

Lesen Sie auch:
Großer Jubel bei Curacao
Mit Trainer-Legende
Historisch! Fußballzwerg winkt WM-Quali-Sensation
14.11.2025

Er werde aus den Niederlanden sehr intensiv Kontakt mit dem Trainerstab halten und habe volles Vertrauen in die Mannschaft. Dem kleinen Karibikstaat Curacao (rund 150.000 Einwohner) reicht am Mittwoch in Jamaika ein Unentschieden, um sich erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Folgen Sie uns auf