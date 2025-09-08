US-Studie: Schnupfen schützt teilweise vor Corona

„Eine neue Studie unter der Leitung von Forschern des National Jewish Health hat ergeben, dass eine vor Kurzem durchgemachte Erkältung – häufig verursacht durch Rhinoviren – vorübergehenden Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2, dem Erreger von Covid-19, bieten kann. Die Forschung liefert neue Erkenntnisse darüber, warum Kinder seltener Covid-19-Symptome entwickeln als Erwachsene und könnte neue Wege aufzeigen, die Schwere von Atemwegserkrankungen zu reduzieren“, schrieb die Klinik in Denver im US-Bundesstaat Colorado in einer Presseaussendung zu der wissenschaftlichen Arbeit von Max Seibold und seinen Co-Autoren, die im „Journal of Infectious Diseases“ erschienen ist.