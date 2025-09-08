Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unspezifische Abwehr“

US-Studie: Schnupfen schützt teilweise vor Corona

Wissenschaft
08.09.2025 08:02
Die Forscher gehen davon aus, dass der Schutz von Kindern vor symptomatischem Corona-Infektionen ...
Die Forscher gehen davon aus, dass der Schutz von Kindern vor symptomatischem Corona-Infektionen auf häufigere durch andere Viren verursachte Atemwegsinfektionen zurückzuführen sein könnte.(Bild: shara - stock.adobe.com)

Über die schützende Wirkung der Impfungen bzw. einer Infektion selbst gibt es bereits zahlreiche Studien. Doch nun haben US-Wissenschaftler herausgefunden, dass einfacher Schnupfen teilweise vor Covid-19 schützt. 

0 Kommentare

„Eine neue Studie unter der Leitung von Forschern des National Jewish Health hat ergeben, dass eine vor Kurzem durchgemachte Erkältung – häufig verursacht durch Rhinoviren – vorübergehenden Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2, dem Erreger von Covid-19, bieten kann. Die Forschung liefert neue Erkenntnisse darüber, warum Kinder seltener Covid-19-Symptome entwickeln als Erwachsene und könnte neue Wege aufzeigen, die Schwere von Atemwegserkrankungen zu reduzieren“, schrieb die Klinik in Denver im US-Bundesstaat Colorado in einer Presseaussendung zu der wissenschaftlichen Arbeit von Max Seibold und seinen Co-Autoren, die im „Journal of Infectious Diseases“ erschienen ist.

Insgesamt wurden 36.000 Proben genommen.
Insgesamt wurden 36.000 Proben genommen.(Bild: APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich)

Die Studienautoren gehen davon aus, dass der Schutz von Kindern vor symptomatischem Corona-Infektionen „auf häufigere durch andere Viren verursachte Atemwegsinfektionen zurückzuführen sein könnte“. Dadurch komme es zu einer Stärkung der unspezifischen Immunabwehr kommen, heißt es.

36.000 Proben aus 1394 US-Haushalten als Basis
Die Wissenschaftler verwendeten für ihre detaillierte Untersuchung 1000 Abstrichproben aus Rachen oder Nase, die im Rahmen einer noch viel größeren Untersuchung in 1394 US-Haushalten (insgesamt 36.000 Proben) gewonnen worden waren. Die Probanden, alle Angehörigen der Haushalte, hatten zweimal pro Monat einen Abstrichtest durchgeführt. Die Proben wurden eingeschickt und auf 21 verschiedene Erreger von Atemwegserkrankungen untersucht.

Lesen Sie auch:
Die Omikron-Variante verbreitete sich zwar leichter, doch die Verläufe der Erkrankung waren ...
Neue Studie
Höchstes Sterberisiko bei diesen Corona-Patienten
07.08.2025
„Wenig Zusammenarbeit“
Long Covid: Der mühsame Weg zurück ins Leben
13.03.2025
Symptome und Therapie
Erkältung, Grippe oder Corona? So erkennen Sie es
01.12.2024

Das Hauptergebnis liest sich so: „Teilnehmer mit einer Rhinovirusinfektion in den vorangegangenen 30 Tagen hatten ein um 48 Prozent geringeres Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion.“ Gab es in den Proben aber Hinweise auf gleichzeitige Rhinovirus- und SARS-CoV-2-Infektionen, war die Belastung mit dem Covid-19-Erreger etwa so hoch wie bei den Studienteilnehmern mit SARS-CoV-2-Infektion und ohne vorherigen Schnupfen, Heiserkeit etc.

Das Phänomen der Virus-Interferenz
Der Umstand, dass sich Kinder auch noch doppelt so häufig wie Erwachsene mit Rhinoviren infizierten, könnte demnach eine Erklärung für seltener symptomatische Covid-19-Erkrankungen bei Kindern sein. Die Wissenschaft spricht bei solchen Phänomenen von Virus-Interferenz – eine Virusinfektion behindert eine zweite, darauf folgende.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
364.522 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
155.130 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
142.319 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1467 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1375 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1159 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Wissenschaft
„Unspezifische Abwehr“
US-Studie: Schnupfen schützt teilweise vor Corona
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Systemerkrankug ME/CFS
„Aufsetzen, aufstehen, sprechen geht nicht mehr“
Leseraktion
Wir suchen Ihre besten Mondfinsternis-Fotos!
Nach Chile verkauft
Mühlviertler Technologie funkt mit dem Weltraum
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf