Wiener als Champions

Theatersport: Vierter Sieg für „Die Dritten“

Oberösterreich
10.12.2025 16:00
So sehen Sieger aus: „Die Dritten“ in Blau und die Vizemeister „Salon Spontan“, David Wagner ...
So sehen Sieger aus: „Die Dritten“ in Blau und die Vizemeister „Salon Spontan“, David Wagner (Pianoman), im Vordergrund Moderator Andreas Wolf(Bild: Günther Gröger)

Messerscharfe Impro-Duelle und Pointen-Rekorde: Die 24. österreichischen Theatermeisterschaften gingen am Wochenende im Linzer Posthof zu Ende. Im Finale standen sich die „Die Dritten“ und „Salon Spontan“ gegenüber, beide sind sonst am Wiener Pflaster unterwegs. Nur ein Sieger ging dann hervor.

Die besten acht heimischen Improtheater-Ensembles stellten sich – wie immer Anfang Dezember im Posthof – den spontanen Zurufen des Publikums.

Wo bisher mit bunten Kärtchen über die bessere Mannschaft abgestimmt wurde, maß heuer erstmals ein „Applausometer“ die Zustimmung des Publikums. 

TV-Soap und „Bergdoktor“
Nach spannenden Ausscheidungsspielen bestritten zwei Ensembles aus Wien das Finale: Die Tripple-Sieger der vergangenen Jahre mit dem bezeichnenden Namen „Die Dritten“ ritterten mit den Überfliegern des Turniers, dem Team „Salon Spontan“, das es aus dem Nichts ins Finale schaffte.

Da konkurrierte etwa die 785. Folge einer Telenovela mit dem „Bergdoktor“. Die tollen SängerInnen beider Teams überschlugen sich um die Gunst des Publikums. Ein in Reime gefasster Milzriss brachte den „Dritten“ Punkte. Im furiosen sechsstimmigen Finale räumte „Salon Spontan“ ab mit einer männerverschlingenden schwarzen Orchidee.

Nach zwei Runden führten „Die Dritten“, „Salon Spontan“ holte auf. Zur Pause stand es unentschieden. Den Sieg erreichten letzten Endes zum vierten Mal „Die Dritten“, „Salon Spontan“ wurde mit nur einem Punkt Abstand gleichwertiger Vizestaatsmeister.

Unbestrittener Champion aller Wettkämpfe im Theatersport ist und bleibt David Wagner am Klavier. Virtuos warf er musikalische Zuckerl in die Szenen, griff feinfühlig Stimmungen auf oder gab Themen vor. Ein Vergnügen!

Porträt von Eva Hammer
Eva Hammer
