Alle unter einem Dach: So retten wir Weihnachten

Warum Kinder oft überdrehen und wie wir vorbeugen können

Besonders für die jüngsten Familienmitglieder sollten an den Feiertagen genügend Bewegung eingeplant, die Geschenkeflut reduziert und Ruhezonen geschaffen werden. Es muss auch nicht alles an einem Tag durchgezogen werden, so Asanger. „Wenn der gewohnte Alltag fehlt und die Spannung greifbar ist, kann das irgendwann einfach zu viel werden.“ Ihr Tipp: „Kinder nicht zu lange im Spannungsaufbau lassen. Lieber früher mit dem Fest beginnen, damit die Stimmung nicht kippt.“ Und: Auch Eltern brauchen und dürfen sich Pausen gönnen! „So lernen auch die Kinder, dass man nicht ständig im Hamsterrad laufen muss.“ Ob ein Spaziergang zu zweit, eine Tasse Tee oder gemeinsames Spielen mit den Kids: Auszeiten machen das volle Haus spürbar leichter.