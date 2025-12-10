Diese Technologien könnten die Energiezukunft sein

Heizwärme von der Industrie

In einem weiteren Feld sieht Tichler ebenfalls Potenzial: „Wir könnten in Österreich 30 Prozent des Raumwärmebedarfs durch industrielle Abwärme decken.“ Die Hitze, die bei Produktionsbetrieben entsteht, könnte also unsere Wohnungen heizen. Schon bisher wird Abwärme aus der Industrie vereinzelt in Fernwärme-Systeme gespeist. Am Linzer Energieinstitut läuft derzeit ein Projekt, um das Konzept auszubauen. Mit an Bord sind laut Tichler große Unternehmen wie die Voestalpine und Primetals sowie die Energieversorger Linz AG und Energie AG.