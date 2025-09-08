Mark Ruffalo in „Task“: Es geht nicht um den Fall

Es scheint ein Filter der Traurigkeit über der gesamten Serie zu liegen. Matte Farben, düstere Wohnungen, trostlose Straßen. Damit will Serienmacher Brad Ingelsby wohl das Innere seiner Hauptfigur widerspiegeln: Mark Ruffalo hat extra ordentlich zugenommen, um den FBI-Agenten Tom Brandis zu spielen, der in Depression und Alkoholsucht gerutscht ist, nachdem sein psychisch kranker Adoptivsohn seine Frau umgebracht hat. Wer kann es ihm also verdenken. Aus seinem Loch wird er durch einen Spezialauftrag geholt: Er soll eine brutale Home-Invasion-Bande finden und bekommt dafür ein Team an jungen Agenten (u. a. Fabien Frankel aus „House of the Dragon“) zur Seite gestellt.