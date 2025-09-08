Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serienkritik

Mark Ruffalo in „Task“: Es geht nicht um den Fall

Unterhaltung
08.09.2025 11:33
Robbie liebt seine Kinder und schreckt vor Gewalt nicht zurück, um für sie zu sorgen. Ruffalo ...
Robbie liebt seine Kinder und schreckt vor Gewalt nicht zurück, um für sie zu sorgen. Ruffalo und Frankel sind ihm als FBI-Agenten auf den Fersen.(Bild: Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Nach dem Erfolg von „Mare of Easttown“ mit Kate Winslet als Ermittlerin inszeniert Brad Ingelsby auf Sky erneut einen Krimi, der sich vor allem um Charaktere kümmert. Mark Ruffalo spielt die Hauptrolle des traumatisierten FBI-Agenten Tom Brandis, der sich mit einem neuen Fall ablenken will.

0 Kommentare

Es scheint ein Filter der Traurigkeit über der gesamten Serie zu liegen. Matte Farben, düstere Wohnungen, trostlose Straßen. Damit will Serienmacher Brad Ingelsby wohl das Innere seiner Hauptfigur widerspiegeln: Mark Ruffalo hat extra ordentlich zugenommen, um den FBI-Agenten Tom Brandis zu spielen, der in Depression und Alkoholsucht gerutscht ist, nachdem sein psychisch kranker Adoptivsohn seine Frau umgebracht hat. Wer kann es ihm also verdenken. Aus seinem Loch wird er durch einen Spezialauftrag geholt: Er soll eine brutale Home-Invasion-Bande finden und bekommt dafür ein Team an jungen Agenten (u. a. Fabien Frankel aus „House of the Dragon“) zur Seite gestellt.

„Task“ hat sieben lange Folgen, in denen vor allem die Figuren mit viel Liebe zum Detail gezeichnet werden. Die Handlung schleppt sich dagegen etwas dahin, in manchen Folgen passiert wenig. Die Schauspielleistungen sind allesamt packend, neben Ruffalo sticht vor allem Tom Pelphrey heraus. Er mimt den Gegenspieler Ruffalos, den Boss der Bande – den wir nicht nur in brutalen Gewaltszenen, sondern auch als liebevollen Familienvater sehen, der mit seinen kriminellen Aktivitäten versucht, seine Liebsten über Wasser zu halten.

Lesen Sie auch:
Jim Jarmusch mit seinem Goldenen Löwen auf der Biennale
Venedig-Sieger
Jarmusch: „Wir sind doch alle irgendwie verkorkst“
07.09.2025
Kino & Streaming
Neue Serie „The Paper“ & Grusel-Schocker im Kino
05.09.2025
„Krone“-Interview
„22 Bahnen“: Bestseller-Roman wird zum Kinofilm
03.09.2025

Es geht also nicht vorrangig um den Fall, sondern um zwei Kontrahenten, die ihre Dämonen konfrontieren müssen.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
379.997 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.797 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.472 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1384 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1161 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf