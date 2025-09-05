Neue Serie „The Paper“ & Grusel-Schocker im Kino

Sie haben Lust auf Popcorn-Kino? Dann haben Sie derzeit richtig gute Chancen auf echtes Entertainment. Welche Filme uns aktuell begeistern und welche Streaming-Serien unser Krone-Experte Kalman Gergely Ihnen empfiehlt? Das sehen Sie im krone.tv Kino- und Serienmagazin „Watchlist“.