„22 Bahnen“: Bestseller-Roman wird zum Kinofilm

Dass die Umsetzung von Papier zu Leinwand aber gut funktioniert, ist in erster Linie den Darstellerinnen und Darstellern zu verdanken, angeführt von Luna Wedler als kompromisslose große Schwester Tilda oder Jannis Niewöhner, der mit seinen 33 Jahren schon ein alter Hase im Geschäft ist. Die Auswahl des Casts war nicht dem Zufall überlassen, denn in gewissen Aspekten hat sich Wahl ein Mitspracherecht eingeräumt. „Bei den Schauspielern wollte ich auf jeden Fall ein bisschen mitreden. Also, dass sie nicht eine Tilda nehmen, die für mich gar nicht passt. Aber auch beim Drehbuch natürlich. Da war es mir schon wichtig, dass es nicht zu sehr weggeht vom Buch – also vor allem in der Kopfstimme und in den Dialogen. Das sind so Sachen, wo ich dann auch gesagt habe: ,Können wir da ein bisschen zurück zum Originaltext?‘ Aber sonst habe ich es schon weggegeben, das Baby.“ Selber eine Gastrolle übernimmt Wahl im Film keine, „das habe ich leider nicht eingefordert, ich Idiotin. Da war ich zu langsam. Aber beim nächsten mache ich es auf jeden Fall.“ Und setzt nach: „So eine Kollegin im Supermarkt hätte ich lustig gefunden oder so eine ganz junge, spritzige Mathematik-Dozentin.“