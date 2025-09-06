Geiseln in der Hölle
Das tödliche Qualen-Trio der Hamas-Opfer
Seit dem 7. Oktober 2023 sitzen zahlreiche israelische Geiseln in den Tunneln der Hamas-Terroristen fest. Die Bilder von David Evyatar, einem ausgehungerten jungen Mann, sowie ein Video mit zwei weiteren Geiseln gingen zuletzt um die Welt. Umweltmediziner Hans-Peter Hutter erklärt, welche Qualen die Geiseln durchmachen und wie eine mögliche Rückkehr zur Normalität aussehen könnte.
Der lebensfrohe, sportliche, junge Israeli David Evyatar ist kaum mehr wiederzuerkennen. Bis auf die Knochen abgemagert, muss er in einem Propaganda-Video der Hamas sein eigenes Grab mit einer Schaufel ausheben. Fast zwei Jahre lang ist der 24-Jährige in der Gewalt der Geiselnehmer. Er ist eines der rund 50 Opfer, die noch in den Händen der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Laut israelischen Schätzungen sollen noch rund 20 Geiseln am Leben sein. Doch die Zeit läuft gegen sie.
Eine der Geiseln ist Guy Gilboa Dalal. Von ihm wurde erst am Freitag ein Video veröffentlicht, in dem er Benjamin Netanyahu um die Beendigung des Krieges anfleht. Dass er dies unter Druck der Hamas tut, ist klar. Aber natürlich auch aus Eigeninteresse. Denn Dalal leidet. So wie seine israelischen Mitstreiter in der Gefangenschaft der Hamas.
Kommentare
