Das tödliche Qualen-Trio der Hamas-Opfer

Der lebensfrohe, sportliche, junge Israeli David Evyatar ist kaum mehr wiederzuerkennen. Bis auf die Knochen abgemagert, muss er in einem Propaganda-Video der Hamas sein eigenes Grab mit einer Schaufel ausheben. Fast zwei Jahre lang ist der 24-Jährige in der Gewalt der Geiselnehmer. Er ist eines der rund 50 Opfer, die noch in den Händen der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Laut israelischen Schätzungen sollen noch rund 20 Geiseln am Leben sein. Doch die Zeit läuft gegen sie.