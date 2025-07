Syrischer IS-Fanatiker in seine Heimat abgeschoben

Absolut unüblich in EU

Abschiebungen aus der EU nach Syrien sind aktuell absolut unüblich. Laut dem Innenministerium ist Österreich das erste europäische Land, das in den vergangenen Jahren offiziell einen syrischen Straftäter direkt in seine Heimat abschieben konnte. Allerdings legt eine Eurostat-Statistik nahe, dass einige Dutzend Menschen aus Rumänien und Ungarn nach Syrien überstellt wurden.