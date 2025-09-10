Oberste Bundesheer-Ebene steht vor großem Umbau

Derzeitiger Rüstungschef bringt sich in Position

Damit könnten zwei Vakanzen an der höchsten Stelle der Streitkräfte entstehen: Der Generalstabschef und sein Stellvertreter wären gleichzeitig neu zu besetzen. Gute Karten auf den obersten Chefsessel rechnet sich der derzeitige Rüstungschef des Bundesheeres aus, Generalleutnant Harald Vodosek. Auch er steckt tief im Aufbauplan 2032+, beschafft zur Zeit Hunderte Radpanzer, Großraum-Transportflugzeuge und Schutzausrüstung. Dem derzeitigen Generalmajor und „Air Chief“ Gerfried Promberger wird ebenfalls ein Top-Posten zugetraut, der ehemalige Saab 105-Pilot ist aktuell Herr über die Luftstreitkräfte. Das Klima zwischen den beiden gilt als professionell-neutral.